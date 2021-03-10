СК проверит детский сад в Екатеринбурге из-за синяков у воспитанника

Семилетний мальчик обвинил воспитательницу в избиении. Руководство детского сада уверено, что ребенок все придумал. Прокуратура организовала проверку.

Семилетний мальчик обвинил воспитательницу в избиении. Руководство детского сада уверено, что ребенок все придумал. Прокуратура организовала проверку.

Ребенок вернулся из детского учреждения в синяках и обвинил в случившемся воспитательницу детского сада. По словам 7-летнего мальчика, женщина применила к нему силу, когда он не хотел спать и просто лежал в своей кровати.

Отчим ребенка на стороне мальчика и говорит, что такое происходит не впервые. Тем временем другие родители воспитанников считают женщину доброй и тактичной. Жалоб больше никогда на нее не поступало. Вероятно, такого же мнения придерживается и руководство сада, потому что женщина по-прежнему ведет подготовительную группу, а коллеги воспитательницы уверяют, что ребенок все на самом деле придумал.

В ситуации теперь придется разбираться полиции и прокуратуре. Родители мальчика намерены добиваться увольнения женщины.