Учительницу из Арканзаса осудили за расовую дискриминацию и отправили в отпуск

Белокожая учительница начальных классов заставляла чернокожего ученика мыть туалеты вручную. За это педагога отстранили от работы и временно отправили в отпуск.

Белокожая учительница начальных классов заставляла чернокожего ученика мыть туалеты вручную. За это педагога отстранили от работы и временно отправили в отпуск.

Резонансная история произошла в одной из начальных школ американского штата Арканзас. Обвиненная в расовой дискриминации Карла Л. работает в этом общеобразовательном учреждении. Причиной для проверки ее "воспитательных методов" стали жалобы родственников несчастного ребенка, сообщает Daily Star.

В центре расового скандала оказалась начальная школа Crystal Hill, расположенная в городе Северный Литл-Рок. В полицию обратилась бабушка пятилетнего американца. Она забила тревогу после жалоб дочери.

"Моя дочь сказала, что учитель Эштона заставил его засунуть руку в унитаз и вычистить фекалии и салфетки, потому что он заткнул сливную трубу", — поделилась пожилая американка.

Бедный ребенок после издевательств при первой же возможности рассказал обо всем матери, а она — своей матери. Бабушка Эштона не стала оставлять это дело исключительно внутри семьи и набралась смелости рассказать обо всем общественности.

"Я хочу, чтобы этот учитель никогда больше так не поступал с чернокожим учеником!" — заявила возмущенная гражданка США.

По словам пенсионерки, несмотря на то, что мальчику только пять лет, это уже "молодой чернокожий мужчина", который попал в откровенно некрасивую ситуацию. Американка убеждена, что это было сделано, чтобы унизить его.

"Я не остановлюсь, пока все не будет улажено должным образом!" — заверила бабушка школьника.

Впоследствии выяснилось, что учительница заявила о непонятной природе своего поступка. По ее словам, она сама не знает, зачем это сделала. Подобный ответ вызвал еще большее возмущение у чернокожей защитницы внука, которая открыто призвала "защищать наших черных мужчин, но пристойно и по порядку".

Стоит отметить, что пожилая американка не знает точно, произошел ли предполагаемый инцидент из-за "расизма или чистой неприязни" к ее внуку. История нашла отклик на просторах США. Спустя какое-то время другая женщина сказала, что похожая ситуация произошла с ее дочерью и другим учителем в прошлом году.