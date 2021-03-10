Ученые нашли способ преодолеть скорость света при космических полетах

Астрофизик из Германии Эрик Ленц нашел решение, как космическим кораблям разогнаться и преодолеть скорость света. Пока это только теоретическое решение.

Астрофизик из Германии Эрик Ленц нашел решение, как космическим кораблям разогнаться и преодолеть скорость света. Пока это только теоретическое решение.

Ученый предложил создать так называемые варп-двигатели, которые способны превысить скорость света и добраться до ближайшей звезды. На поездку уйдет всего несколько лет. Научную статью он опубликовал в журнале Classical and Quantum Gravity.

Для этого нужно сделать перераспределение темной энергии. Ее переизбыток должен находиться сзади космического корабля. А перед ним создается область отрицательных энергий. Однако о взаимодействии темной энергии человечество пока имеет мало информации. А идея немецкого ученого о ее перераспределении сталкивается с общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.