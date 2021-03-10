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20:57   10 Марта 2021
Общество

Ученые нашли способ преодолеть скорость света при космических полетах

Ученые нашли способ преодолеть скорость света при космических полетах

Астрофизик из Германии Эрик Ленц нашел решение, как космическим кораблям разогнаться и преодолеть скорость света. Пока это только теоретическое решение.

Ученый предложил создать так называемые варп-двигатели, которые способны превысить скорость света и добраться до ближайшей звезды. На поездку уйдет всего несколько лет. Научную статью он опубликовал в журнале Classical and Quantum Gravity.

Для этого нужно сделать перераспределение темной энергии. Ее переизбыток должен находиться сзади космического корабля. А перед ним создается область отрицательных энергий. Однако о взаимодействии темной энергии человечество пока имеет мало информации. А идея немецкого ученого о ее перераспределении сталкивается с общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.

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#ученый #космический корабль #скорость света

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