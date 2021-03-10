СК задержал 15 мошенников по делу о торговле "чудо-озонаторами"

Аферисты продавали пенсионерам приборы втридорога. Они убеждали купить технику, которая якобы уничтожает вирусы. Жертвами стали около ста человек.

Аферисты продавали пенсионерам приборы втридорога. Они убеждали купить технику, которая якобы уничтожает вирусы. Жертвами стали около ста человек.

Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве. Жертвами аферистов становились пенсионеры, сообщили в пресс-службе СК по Ленобласти.

По данным следствия, злоумышленники продавали жителям Ленобласти бытовые озонаторы по завышенной цене. Аферисты рассказывали доверчивым людям, что прибор эффективно уничтожает все вирусы. Пожилые пенсионеры верили и отдавали большие деньги за обычную бытовую технику.

Жертвами мошенников стали около ста человек. Всего по делу задержаны 15 подозреваемых. Полиция вышла на преступников по сообщениям из СМИ.