20:53 10 Марта 2021Политика
Посольство РФ сделало представление британскому МИД
Министерство иностранных дел Великобритании получило представление по утечке, которая касается антироссийской кампании в СМИ, говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.
Министерство иностранных дел Великобритании получило представление по утечке, которая касается антироссийской кампании в СМИ, говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.
Речь идет о появившихся в Сети документах, которые выявили наличие широкомасштабной программы британских властей по системному влиянию на русскоязычное медиапространство.
"Посольство выразило британской стороне глубокую озабоченность в связи с указанными программами, которые вписываются в общую линию Лондона на очернение России на международной арене", — указано в сообщении.
Диппредставительство объявило, что расценивает действия Лондона как грубое вмешательство во внутренние дела РФ.