Посольство РФ сделало представление британскому МИД

Министерство иностранных дел Великобритании получило представление по утечке, которая касается антироссийской кампании в СМИ, говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.

Министерство иностранных дел Великобритании получило представление по утечке, которая касается антироссийской кампании в СМИ, говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.

Речь идет о появившихся в Сети документах, которые выявили наличие широкомасштабной программы британских властей по системному влиянию на русскоязычное медиапространство.

"Посольство выразило британской стороне глубокую озабоченность в связи с указанными программами, которые вписываются в общую линию Лондона на очернение России на международной арене", — указано в сообщении.

Диппредставительство объявило, что расценивает действия Лондона как грубое вмешательство во внутренние дела РФ.