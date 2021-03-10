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20:53   10 Марта 2021
Политика

Посольство РФ сделало представление британскому МИД

Посольство РФ сделало представление британскому МИД

Министерство иностранных дел Великобритании получило представление по утечке, которая касается антироссийской кампании в СМИ, говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.

Речь идет о появившихся в Сети документах, которые выявили наличие широкомасштабной программы британских властей по системному влиянию на русскоязычное медиапространство.

"Посольство выразило британской стороне глубокую озабоченность в связи с указанными программами, которые вписываются в общую линию Лондона на очернение России на международной арене", — указано в сообщении.

Диппредставительство объявило, что расценивает действия Лондона как грубое вмешательство во внутренние дела РФ.

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#великобритания #мид #посольство

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