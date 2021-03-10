Золотарев: Украина получит «Спутник V» только в виде реверсных поставок

Больше половины украинских граждан и 60% медиков отказываются прививаться индийской вакциной Covishield. Это дало повод Киеву заявить, что на Украине «в интересах страны-агрессора» подогревается «антивакцинная истерика».

Больше половины украинских граждан и 60% медиков отказываются прививаться индийской вакциной Covishield. Это дало повод Киеву заявить, что на Украине «в интересах страны-агрессора» подогревается «антивакцинная истерика».

Об этом в среду, 10 марта, пишет газета «Взгляд». Там же сообщается, что пока все новые украинские регионы сталкиваются с новой волной коронавируса, власти Италии договорились с Россией о том, чтобы начать в своей стране производство вакцины «Спутник V».

О том, как Украина может получить спасение от пандемии коронавируса, в материале для газеты «Взгляд» рассуждает украинский политолог Андрей Золотарев.

По мнению эксперта, основная проблема Украины заключается в том, что там политики ради хайпа берутся решать вопросы, которыми должны заниматься профильные специалисты.

В частности, это касается организации карантинных мер и выбора препарата для вакцинации населения. И в то время, пока украинские политики спорят о том, какая вакцина является более патриотичной, страна столкнулась с третьей волной эпидемии.

«Также никто не отменял коррупционную составляющую, – напоминает политолог. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».

При этом Андрей Золотарев допустил, что украинцы все же смогут прививаться от коронавируса российским «Спутником V», получая вакцину в так называемом реверсном режиме, также, как до этого на Украину из Европы поступал российский газ, покупать который напрямую Киев отказался из политических соображений и в результате дал возможность заработать европейским посредником.

«Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», — добавил политолог.

Напомним, к настоящему моменту российскую вакцину «Спутник V» одобрили и начали применять для массовой вакцинации населения в 48 странах мира, в том числе это сделали несколько стран-членов Евросоюза, которые не стали дожидаться сертификации препарата в ЕС.

Кроме того, ученые из шведского Университета Умео опубликовали в научном журнале PNAS результаты своих исследований, согласно которым «Спутник V» является самой эффективной вакциной от коронавируса , существующей в мире на данный момент.