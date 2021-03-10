Астрономы обнаружили поток частиц из сверхмассивной черной дыры

Ученые обнаружили поток частиц из сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре молодой галактики ранней Вселенной.

Ученые обнаружили поток частиц из сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре молодой галактики ранней Вселенной.

По предположению астрономов источником мощного луча является квазар, ядро галактики на первоначальном этапе развития. Этот квазар будет самым мощным из обнаруженных радиоволнами.

Открытие джета поможет раскрыть тайну раннего периода развития Вселенной и причину появления черных дыр. Длина обнаруженного потока означает, что черная дыра, его испускающая, росла довольно долго. Свет от джета испущен, когда Вселенной было 0,98 млрд лет, отметили специалисты.