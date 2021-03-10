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20:51   10 Марта 2021
Общество

Астрономы обнаружили поток частиц из сверхмассивной черной дыры

Астрономы обнаружили поток частиц из сверхмассивной черной дыры

Ученые обнаружили поток частиц из сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре молодой галактики ранней Вселенной.

По предположению астрономов источником мощного луча является квазар, ядро галактики на первоначальном этапе развития. Этот квазар будет самым мощным из обнаруженных радиоволнами.

Открытие джета поможет раскрыть тайну раннего периода развития Вселенной и причину появления черных дыр. Длина обнаруженного потока означает, что черная дыра, его испускающая, росла довольно долго. Свет от джета испущен, когда Вселенной было 0,98 млрд лет, отметили специалисты.

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#космос #вселенная #черная дыра

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