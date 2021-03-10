Руководство Мордовии намерено оптимизировать органы власти

Депутаты Госсобрания Мордовии поддержали законопроект об объединении администрации главы республики и аппарата правительства. Об этом сообщают СМИ.

Депутаты Госсобрания Мордовии поддержали законопроект об объединении администрации главы республики и аппарата правительства. Об этом сообщают СМИ.

Председатель комитета по законодательству и законности Госсобрания Мордовии Валерий Алехин рассказал, что согласно документу, формировать новый исполнительный орган будет руководитель региона Артем Здунов.

Глава Мордовии во время заседания Госсобрания 26 февраля заявил, что в республике необходимо устранить дублирующие функции органов власти и реформировать их.

До этого Артем Здунов раскритиковал работу кабмина и объявил об отставке регионального правительства.

Ранее Госдума одобрила законопроект президента РФ Владимира Путина о возрасте чиновников.