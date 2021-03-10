Банда похитителей требовала 500 тыс. рублей за жителя Подмосковья

Жителя подмосковного Путилково похитили злоумышленники. Они отвезли мужчину в Балашиху и требовали выкуп.

Жителя подмосковного Путилково похитили злоумышленники. Они отвезли мужчину в Балашиху и требовали выкуп.

Полиция задержала подозреваемых в похищении жителя деревни Путилково, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По версии следствия, злоумышленники вывели потерпевшего из его собственной квартиры, угрожая предметом, похожим на пистолет. После этого они посадили похищенного в машину и отвезли в одну из гостиниц Балашихи. Там бандиты требовали передать им крупную сумму денег — от 300 до 500 тыс. рублей.

Сообщается, что оперативники задержали троих мужчин, а пострадавшего отпустили.