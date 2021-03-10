Насильник девочки с ежом из Калининграда осужден на 15 лет колонии

Школьница шла по улице с ежом в руках, когда к ней подошел незнакомец и пригласил домой, чтобы покормить животное. Оставшись наедине, мужчина изнасиловал девочку.

Школьница шла по улице с ежом в руках, когда к ней подошел незнакомец и пригласил домой, чтобы покормить животное. Оставшись наедине, мужчина изнасиловал девочку.

Суд признал виновным 22-летнего жителя Калининграда, который изнасиловал 13-летнюю девочку. За содеянное он пробудет в колонии строгого режима 15 лет.

По данным следствия, мужчина шел по улице и встретил школьницу, у которой в руках был еж. Он предложил девочке пойти к нему в гости, чтобы покормить там животное. Как только ребенок оказался у злоумышленника дома, мужчина ударил девочку кулаком по голове и изнасиловал. Школьница смогла сбежать от мужчины, когда он уснул, и рассказала о случившемся.