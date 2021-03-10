Медики рекомендуют чувствительным к кофеину людям отказаться от употребления чая

Чай обладает свойствами повышения давления у тех людей, которые крайне чувствительны к кофеину, заявил врач Михаил Гинзбург.

Чай обладает свойствами повышения давления у тех людей, которые крайне чувствительны к кофеину, заявил врач Михаил Гинзбург.

Чай плавно повышает давления. При этом оно может меняться не везде, а только в сосудах головного мозга или в почках. Такое мнение выразил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержащие напитки. В чае содержится теин как разновидность чайного кофеина", — объяснил Гинзбург в эфире телеканала "Звезда".

Людям, которые крайне чувствительны к кофеину, стоит отказаться от употребления чая, либо сократить его до минимума. Это нужно сделать для того, чтобы избежать вероятных скачков давления, пояснил медик.