20:44 10 Марта 2021Общество
Медики рекомендуют чувствительным к кофеину людям отказаться от употребления чая
Чай обладает свойствами повышения давления у тех людей, которые крайне чувствительны к кофеину, заявил врач Михаил Гинзбург.
Чай обладает свойствами повышения давления у тех людей, которые крайне чувствительны к кофеину, заявил врач Михаил Гинзбург.
Чай плавно повышает давления. При этом оно может меняться не везде, а только в сосудах головного мозга или в почках. Такое мнение выразил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержащие напитки. В чае содержится теин как разновидность чайного кофеина", — объяснил Гинзбург в эфире телеканала "Звезда".
Людям, которые крайне чувствительны к кофеину, стоит отказаться от употребления чая, либо сократить его до минимума. Это нужно сделать для того, чтобы избежать вероятных скачков давления, пояснил медик.