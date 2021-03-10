20:43 10 Марта 2021Происшествия
Девушка из Омска выпала с четвертого этажа и пошла домой после трех часов в больнице
Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения девушка упала с балкона и получила черепно-мозговую травму. Однако после оказания первой помощи она решила уйти из больницы.
Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения девушка упала с балкона и получила черепно-мозговую травму. Однако после оказания первой помощи она решила уйти из больницы.
Омичка самовольно ушла из больницы, куда ее доставили после падения с четвертого этажа, сообщают местные СМИ. Девушка оступилась и упала с балкона, у нее диагностировали ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму.
Однако после оказания первой помощи пострадавшая решила пойти домой и покинула медицинское учреждение спустя три часа. Также сообщается, что героиня истории была пьяна.