Полицейские проверили более 2000 автомобилистов во время мартовских праздников

Правоохранители поймали более 250 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии во время мартовских праздников.

Правоохранители поймали более 250 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии во время мартовских праздников.

Сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что за прошедшие мартовские праздники сотрудникам правоохранительных органов в городе удалось поймать более 250 пьяных водителей.

По имеющимся данным, полиция провела с 5 по 8 марта множество рейдов, во время которых было проверено 2000 автомобилистов, 13% из них сели нетрезвыми за руль. Также оказалось, что 23 водителя уже не в первый раз нарушают правила дорожного движения и садятся за руль в пьяном виде. Против них были возбуждены уголовные дела.