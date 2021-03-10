Веган бросил девушку из-за тайных походов за наггетсами в McDonald's

Частые отлучки в ресторан быстрого питания вегетарианец принял за измену и порвал со своей пассией. Попытки девушки "все объяснить" не увенчались успехом.

Частые отлучки в ресторан быстрого питания вегетарианец принял за измену и порвал со своей пассией. Попытки девушки "все объяснить" не увенчались успехом.

Любительница фастфуда в течение нескольких месяцев тайком от бойфренда посещала McDonald's. При этом каждый раз девушка придумывала различные причины, по которым ей надо было уйти из дома. Так, она говорила, что отправилась в супермаркет. Какое-то время "трюк" удавался, однако вскоре у юноши "родились" подозрения, сообщает Daily Star.

Чтобы молодой человек ни о чем не догадался, девушка придумала целую обманную схему. Она следовала ей в течение нескольких месяцев.

"Тогда я быстро иду в продуктовый магазин и покупаю случайные вещи, которые нам даже не нужны, чтобы он подумал, что я действительно была просто в супермаркете", — поделилась собеседница.

Она отметила, что самым ее любимым блюдом были куриные наггетсы. По ее словам, они ей буквально снились. Такие хитрые маневры девушка проделывала как минимум дважды в неделю, поскольку не могла справиться со своей пищевой одержимостью. Но в какой-то момент возлюбленный обвинил спутницу в измене из-за того, что та постоянно выходила из дома без него.

"А потом он порвал со мной. Я, честное слово, понятия не имею, что делать, я просто с ума схожу", — призналась любительница фастфуда.

Пара встречалась около трех лет. Молодой человек стал веганом с тех пор, как ему исполнилось 18. Когда влюбленные стали жить вместе, мужчина попросил избранницу последовать его примеру. Однако девушка не могла контролировать свои желания. При расставании она призналась кавалеру, что убегала есть наггетсы, но мужчина отказался в это верить и счел, что его дама сердца просто изменяет ему с другим.