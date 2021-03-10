РКН передал суду протоколы в отношении Twitter за нарушение законов РФ

Роскомнадзор передал в суд три протокола на американскую социальную сеть Twitter за отказ удалять запрещенную информацию.

Роскомнадзор передал в суд три протокола на американскую социальную сеть Twitter за отказ удалять запрещенную информацию.

После рассмотрения протоколов суд примет решение о вынесении Twitter штрафа. Социальная сеть неоднократно отказывалась удалять противоправную информацию со своей платформы. Например, 1 марта 2021 года ресурс нарушил российское законодательство о запрещенном контенте. В РНК рассказали, что за последние три года руководству платформы было направлено более 28 тыс. требований.

Сервис не выполнял требования Роскомнадзора. В Twitter было опубликовано 2862 запрещенных материала, среди которых призывы к совершению самоубийства, порнографические изображения несовершеннолетних, а также способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств. Теперь соцсети грозит большой штраф.