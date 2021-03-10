Молодая калининградка вышла из ночного клуба и пропала без вести

Пропавшую девушку ищут в Калининграде. Она вышла из клуба, где отмечала праздник.

Пропавшую девушку ищут в Калининграде. Она вышла из клуба, где отмечала праздник.

Поисково-спасательный отряд "Запад" объявил в розыск 21-летнюю жительницу Калининграда. Известно, что девушка пропала 8 марта. Она пошла в ночной клуб на улице Карла Маркса и не вернулась домой. Сообщается, что она вышла из заведения около четырех утра и села в такси. При этом на девушке не было верхней одежды.

Рост пропавшей около 160 см, худощавая, глаза карие, темные волосы до плеч. На момент исчезновения была одета в красную кофту с коротким рукавом и голубые джинсы. Из особых примет: пирсинг носа.

Волонтеры просят сообщить всю имеющуюся информацию о пропавшей по телефонам: +7 4012 508 038, +7 4012 520 444, также можно позвонить в полицию 102 или экстренную службу 112.