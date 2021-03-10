Названа категория женщин с высоким риском заражения COVID-19

Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены более высокому риску заболевания коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета (Великобритания).

Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены более высокому риску заболевания коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета (Великобритания).

Специалисты провели детальный анализ данных более 21 тысячи пациенток с данным заболеванием и свыше 72 тысяч участниц исследования без такой патологии. Заболеваемость COVID-19 в первой группе оказалась почти в два раза выше, чем во второй: на 1000 участниц с СПКЯ приходилось 18,1 случая заражения, а на 1000 женщин без синдрома — 11,9 случая.

Статья опубликована в журнале European Journal of Endocrinology. Один из авторов исследования Анурадха Субраманиан отмечает, что результаты нужно учитывать при разработке рекомендаций в области общественного здравоохранения, учитывая высокую распространенность СПКЯ.

Ученые посоветовал женщинам с таким заболеванием внимательнее относиться к здоровью во время пандемии, не забывая о масках и перчатках.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов указал, что весенняя оттепель может привести к суточным колебаниям заболеваемости COVID-19. По его словам, всплески заболевания возможны при повышении температуры воздуха до нуля.