Автор книги "Эшелон на Самарканд" ответила на обвинения в плагиате

Историк Григорий Циденков обвинил автора книги "Эшелон на Самарканд" Гузель Яхину в недостоверности и плагиате. Писательница отреагировала на обвинение и ответила оппоненту.

Историк Григорий Циденков обвинил автора книги "Эшелон на Самарканд" Гузель Яхину в недостоверности и плагиате. Писательница отреагировала на обвинение и ответила оппоненту.

В своем произведении Яхина рассказывает историю 1923 года, когда детей увозили с Поволжья в более благополучные районы, спасая от голода. Специалист по истории голода в 20-е годы обвинил писательницу в том, что она практически скопировала публикации его блога в "Живом журнале". Также отметил Циденков и исторические недостоверности, допущенные автором произведения.

Лауреат премии "Ясная Поляна" и "Большая книга" Гузель Яхина ответила редакции "Слово и Дело" на обвинения историка. В романе много правды, которую она почерпнула из архивных документов, писем, мемуаров, дневников и кинохроник того времени, список первоисточников представлен на последней странице.

"Я с большим уважением отношусь к той просветительской деятельности, которой занимаются другие публицисты и блогеры, рассказывающие по теме голода. Точка", — заявила автор.

Другие авторы могут использовать те же документы и рассказывать о тех же событиях. О поездах, в которых эвакуировали детей, об их голодной жизни в Поволжье и о многом другом, пояснила Яхина.