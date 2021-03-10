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20:15   10 Марта 2021
Общество

Зафиксирована вторая смерть ребенка с СМА в Красноярском крае

Зафиксирована вторая смерть ребенка с СМА в Красноярском крае

Годовалый малыш с диагнозом "спинально-мышечная атрофия" (СМА) скончался в Красноярском крае. Ребенок из Ачинска не дождался необходимого лекарства.

Малышу уже были одобрены специальные уколы, однако он их так и не получил. Точную причину смерти ребенка установят специалисты. По первой версии, летальный исход наступил из-за того, что медикаменты шли долго из-за бюрократической системы, сообщила мать младенца.

"С уколом тянули, потому что ждали, пока финансы поступят. Финансы поступили 1 января. Потом были задержки при покупке, но я не знаю. Сделать раньше не удалось, потому что не были закуплены лекарства", — рассказала она в комментарии телеканалу "360".

Вторая версия заключается в трудности процедуры. Как девушке объясняли врачи, укол мог задеть трубку аппарата ИВЛ, к которому малыш был подключен из-за сильной пневмонии. Этот вариант пока не подтвержден. Ачинская прокуратура проводит проверку после смерти мальчика, страдающего от СМА.

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#ребенок #смерть #красноярский край #сма

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