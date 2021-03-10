На орбите вокруг Веги может находиться гигантская раскаленная экзопланета

Астрономы обнаружили новые признаки наличия огромной раскаленной планеты, вращающейся вокруг Веги — одной из самых ярких звезд ночного неба.

Астрономы обнаружили новые признаки наличия огромной раскаленной планеты, вращающейся вокруг Веги — одной из самых ярких звезд ночного неба.

Специалисты проанализировали собранные обсерваторией Фреда Лоуренса Уиппла в США за 10 лет данные в поисках сигнала чужой планеты — небольшого колебания в скорости движения звезды. В результате они обнаружили свидетельства наличия на орбите вокруг Веги планеты класса "горячий Нептун" или "горячий Юпитер".

Экзопланета расположена настолько близко к своей звезде, что железо на ее поверхности испаряется в атмосферу. Исследователям предстоит проделать большую работу, прежде чем они смогут окончательно объявить об открытии нового объекта. Лучший способ доказать его существование — "поймать" свет, испускаемый нагретым до высоких температур материалом его атмосферы.

Вега находится в созвездии Лиры, расстояние от нее до Земли составляет 25,3 световых года. Она вдвое больше Солнца по массе и является одной из самых ярких звезд Северного полушария, пишет "Популярная механика". Вега давно изучается исследователями, однако им до сих пор не удалось обнаружить вокруг нее ни одного небесного тела.