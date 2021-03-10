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20:11   10 Марта 2021
Наука

На орбите вокруг Веги может находиться гигантская раскаленная экзопланета

На орбите вокруг Веги может находиться гигантская раскаленная экзопланета

Астрономы обнаружили новые признаки наличия огромной раскаленной планеты, вращающейся вокруг Веги — одной из самых ярких звезд ночного неба.

Специалисты проанализировали собранные обсерваторией Фреда Лоуренса Уиппла в США за 10 лет данные в поисках сигнала чужой планеты — небольшого колебания в скорости движения звезды. В результате они обнаружили свидетельства наличия на орбите вокруг Веги планеты класса "горячий Нептун" или "горячий Юпитер".

Экзопланета расположена настолько близко к своей звезде, что железо на ее поверхности испаряется в атмосферу. Исследователям предстоит проделать большую работу, прежде чем они смогут окончательно объявить об открытии нового объекта. Лучший способ доказать его существование — "поймать" свет, испускаемый нагретым до высоких температур материалом его атмосферы.

Вега находится в созвездии Лиры, расстояние от нее до Земли составляет 25,3 световых года. Она вдвое больше Солнца по массе и является одной из самых ярких звезд Северного полушария, пишет "Популярная механика". Вега давно изучается исследователями, однако им до сих пор не удалось обнаружить вокруг нее ни одного небесного тела.

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#сша #космос #вега

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