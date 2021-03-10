Установлен новый принцип расчета пособия на детей в России

Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплаты на детей будут зависеть от дохода семьи.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплаты на детей будут зависеть от дохода семьи.

Семьи с низким уровнем дохода могут рассчитывать на детское пособие в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Выплаты будут зависеть от доходов родителей. Так, если на каждого члена семьи приходится меньше прожиточного минимума, даже с учетом 50% от минимально установленной на детей суммы, то выплата составит 75% от прожиточного минимума на детей. Если даже с учетом 75% от выплаты доход не превышает прожиточный минимум, то семья получит 100% от минимально установленного уровня дохода.