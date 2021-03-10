Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:08   10 Марта 2021
Экономика

Установлен новый принцип расчета пособия на детей в России

Установлен новый принцип расчета пособия на детей в России

Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплаты на детей будут зависеть от дохода семьи.

Семьи с низким уровнем дохода могут рассчитывать на детское пособие в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Выплаты будут зависеть от доходов родителей. Так, если на каждого члена семьи приходится меньше прожиточного минимума, даже с учетом 50% от минимально установленной на детей суммы, то выплата составит 75% от прожиточного минимума на детей. Если даже с учетом 75% от выплаты доход не превышает прожиточный минимум, то семья получит 100% от минимально установленного уровня дохода.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#владимир путин #прожиточный минимум #пособие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров