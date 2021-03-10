20:02 10 Марта 2021Происшествия
Иркутская полиция ликвидировала группировку похитителей автомобильных запчастей
Молодые жители Иркутска, стремящиеся легко заработать, начали красть катализаторы из японских иномарок. Злоумышленников выследили по записям с камер.
Молодые жители Иркутска, стремящиеся легко заработать, начали красть катализаторы из японских иномарок. Злоумышленников выследили по записям с камер.
Полиция пресекла деятельность банды, занимавшейся похищением катализаторов из автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Для похищения запчастей со стоящих во дворе японских иномарок злоумышленники использовали домкраты и электроинструмент. Общий ущерб водителям составил 300 тыс. рублей.
Подозреваемых удалось обнаружить благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения. После задержания молодые люди в возрасте от 20 до 23 лет дали признательные показания и оправдали свои злодеяния желанием быстро заработать.
Теперь похитителям грозит лишение свободы сроком до пяти лет.