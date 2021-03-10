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20:02   10 Марта 2021
Происшествия

Иркутская полиция ликвидировала группировку похитителей автомобильных запчастей

Иркутская полиция ликвидировала группировку похитителей автомобильных запчастей

Молодые жители Иркутска, стремящиеся легко заработать, начали красть катализаторы из японских иномарок. Злоумышленников выследили по записям с камер.

Полиция пресекла деятельность банды, занимавшейся похищением катализаторов из автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Для похищения запчастей со стоящих во дворе японских иномарок злоумышленники использовали домкраты и электроинструмент. Общий ущерб водителям составил 300 тыс. рублей.

Подозреваемых удалось обнаружить благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения. После задержания молодые люди в возрасте от 20 до 23 лет дали признательные показания и оправдали свои злодеяния желанием быстро заработать.

Теперь похитителям грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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