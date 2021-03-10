Сатановский прокомментировал планы США по Армении

Механизм проведения государственных переворотов в разных странах применяется один и тот же, просто где-то он срабатывает, а где-то нет. В Армении в свое время сработал и теперь там премьер-министр Никол Пашинян, несчастные армяне…

Механизм проведения государственных переворотов в разных странах применяется один и тот же, просто где-то он срабатывает, а где-то нет. В Армении в свое время сработал и теперь там премьер-министр Никол Пашинян, несчастные армяне…

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя действия армянского премьер-министра и отмечая, что ход мыслей Никола Пашиняна не поддается пониманию.

«Понять, что происходит в Армении нелегко. А что творится в голове у армянского премьера, вообще невозможно. Впрочем, может быть, он голоса свыше слышит и только к ним прислушивается? В смысле, из американского посольства? Он же ИХ человек? Что сильно заметно по происходящему в Армении», — рассуждает Сатановский.

Как сообщает эксперт, Пашинян все-таки решил объявить об увольнении начальника Генштаба Армении. При чем делает он это в сложное для страны время, когда Армения потерпела в Карабахе серьезное поражение, не ставшее для нее катастрофическим лишь благодаря помощи России. Но премьер-министр именно сейчас решил обезглавить собственную армию.

Напоминая ход событий, предшествовавших нынешнему решению Пашиняна, Сатановский рассказывает, как Пашинян, оправдываясь перед внутренними критиками за поражение в войне за Карабах, позволил себе глупое высказывание о «плохом» российском вооружении и был осмеян за это армянским армейским руководством.

Пашинян на это обиделся и уволил замглавы начальника Генерального штаба. В ответ армия обратилась к премьеру с призывом уйти в отставку, но Пашинян вместо этого уволил уже самого главу Генерального штаба. На сторону возмущенной армии встала полиция, а спецслужбы, напротив, поддержали Пашиняна, вкратце рассказывает Сатановский.

«Президент премьера насчет отставки НГШ не поддержал, но и в Конституционный суд не обратился. Премьер забыковал и нынче с утра объявил, что НГШ все-таки уволил. После чего президент-таки в Конституционный суд обратился и теперь сам черт не разберет, что там у них со всем этим получится», — пишет политолог.

При этом, по его словам, по видимо существующей в Армении традиции, на улицы там вышли все – и сторонники премьер-министра и его противники, а сам Пашинян уже кричит о попытке военного переворота.

Хотя армия и попросила премьера уйти в отставку, но она это сделала вежливо – не выводя на улицы танки и солдат, не арестовав самого Пашиняна, не посадив его в тюрьму и не поставив к стенке, отмечает политолог.

«Не то, что в Египте, Ираке или Алжире. Вот там перевороты, так перевороты… Смотришь на всё это со стороны и диву даешься. Несчастная Армения. Несчастные армяне. Премьер у них явно больной на всю голову, но ведь пока что он там премьер…», — сокрушается Сатановский.

В то же время эксперт напоминает, что сам Никол Пашинян в свое время пришел к власти в Армении путем государственного переворота – толпа сторонников снесла его предшественника с поста премьер-министра и усадила на это место Пашиняна так же, как это произошло с Петром Порошенко на Украине и с Михаилом Саакашвили в Грузии. И точно так же, как это попытались недавно провернуть со Светланой Тихановской в Белоруссии и с Алексеем Навальным в России.

«Страны разные, механизм организации переворотов один. Где-то срабатывает, где-то нет. В Армении сработал, вот они теперь Пашиняна премьером и имеют. Ну, а он, как водится, имеет всю свою страну. Вот, теперь и до армии добрался. После чего останется ли Армения с такой демократией на своём месте, неясно никому. Увидим…», — заключил Евгений Сатановский.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером в среду, 10 марта, толпа противников армянского премьер-министра Никола Пашиняна прошла маршем по центру Еревана и устроила митинг у стен здания правительства на площади Республики.