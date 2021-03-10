Жители РФ высказались против организации выставки трупов на ВДНХ

Выставка Body Worlds "художника" Гюнтера фон Хагенса должна открыть в марте на ВДНХ. Россияне высказались против реализации данного проекта.

Выставка Body Worlds "художника" Гюнтера фон Хагенса должна открыть в марте на ВДНХ. Россияне высказались против реализации данного проекта.

Хагенс является немецким палеонтологом, который разработал особый вид обработки людских тел. Экспозиция представляет собой настоящие трупы людей. На сайте выставки говорится, что она призвана популяризировать здоровый образ жизни, дать повод задуматься о смысле жизни и открыть "возможности тела". Трупы находятся в повседневных позах: занимаются сексом или балетом, играют в шахматы и делают физические упражнения.

Запланированная выставка может не состояться в Москве. Россияне направили мэру столицы Сергею Собянину петицию, в которой говорится, что подобное глумление над телами преступно и неэтично. Волгоградская общественница Антонина Донцова заявила, что мероприятие является "дном дна". Главред издания "Архонт" не смог назвать мероприятие проявлением искусства. Журналистка Анна Шафран считает, что выставка Хагенса станет "позором для нашей страны", передает телеканал "360".