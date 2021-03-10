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19:35   10 Марта 2021
Происшествия

Разыскиваемого Интерполом гражданина Украины задержали при попытке прописаться в Санкт-Петербурге

Разыскиваемого Интерполом гражданина Украины задержали при попытке прописаться в Санкт-Петербурге

Проверка документов гражданина Украины, пытавшегося оформить временную прописку в России, показала, что его ищет Интерпол Германии за серию краж.

Гражданин Украины был задержан в Санкт-Петербурге при попытке оформить разрешение на временное проживание в городе. После проверки документов оказалось, что мужчина разыскивается Интерполом Германии за серию из 60 краж.

Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть 76 отдела полиции УМВД России по Центральному району. Российские оперативники уже проинформировали немецких коллег о поимке беглеца.

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#украина #германия #розыск #интерпол #кража

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