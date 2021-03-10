Новая разработка помогла усовершенствовать российский авиадвигатель НК-12МП

В «ОДК-Кузнецов» (входит в Госкорпорацию Ростех) усовершенствовали конструкцию авиационного двигателя НК-12МП для стратегического бомбардировщика Ту-95. Улучшенная деталь позволит передавать больший крутящий момент без увеличения массы конструкции.

В «ОДК-Кузнецов» (входит в Госкорпорацию Ростех) усовершенствовали конструкцию авиационного двигателя НК-12МП для стратегического бомбардировщика Ту-95. Улучшенная деталь позволит передавать больший крутящий момент без увеличения массы конструкции.

Конструкторы самарского предприятия смогли улучшить параметры авиационного двигателя НК-12МП, разработав полезную модель двойной сателлитной шестерни редуктора.

Автор патента, начальник бригады отдела серийного сопровождения и ремонта «ОДК-Кузнецов» Олег Сластилов объяснил, что такое решение позволит уменьшить напряжение в ступице ведущей шестерни и повысить допустимую величину передаваемого крутящего момента. Это положительно скажется на работе сателлитных шестерен без увеличения габаритов и, следовательно, без увеличения их массы и металлоемкости, что снизит себестоимость обслуживания редуктора.

Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями, а также единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101.