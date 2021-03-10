Волков подвергает россиян уголовной ответственности, предлагая работу в штабах Навального

Менеджер сети штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил о расширении штата и поиске новых волонтеров и координаторов.

Менеджер сети штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил о расширении штата и поиске новых волонтеров и координаторов.

Он планирует открыть десять отделений в ряде регионов России, в связи с чем начался набор координаторов и рядовых сотрудников. Волков подвергает россиян риску попадания под уголовную ответственность, предлагая им работу в штабах. Это уже произошло с несколькими сотрудниками, которые призывали к участию в несогласованных акциях 23 и 31 января. Так как мероприятия были несанкционированными, слова работников "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) попали под статью 20.2 КоАП РФ.

Действующие координаторы штабов в Нижнем Новгороде и Калининграде были не готовы нарушить закон, в связи с чем решили покинуть свои должности. Ко всему прочему, работа в фонде грозит проблемами с зарплатами и пенсиями из-за плохой ситуации с финансированием. Согласно данным сервиса для поиска соискателей "Employment Service", несколько вакансий штаба не получили ни одного отклика. Возможно, волонтеры не хотят связываться с недобросовестным работодателем, пишет "ПолитЭксперт".