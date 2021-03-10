Телеведущий Норкин вспомнил эпиграмму Андропова при обсуждении зарплат чиновников

Зарплаты некоторых российских парламентариев и этичность нахождения во власти богатых людей обсудили в эфире передачи"Место встречи".

Зарплаты некоторых российских парламентариев и этичность нахождения во власти богатых людей обсудили в эфире передачи"Место встречи".

Телеведущий Андрей Норкин обратил внимание, что западные депутаты гораздо богаче российских. В частности, "беднейший" американский конгрессмен Берни Сандерс имеет состояние в 3 млн долларов, что в Америке считается низким доходом.

Норкин также выразил мнение, что нельзя оправдать человека, который идет на госслужбу, чтобы "сколотить капитал". Однако нет ничего плохого в том, что во власть идет уже состоявшийся человек.

Телеведущий обсудил зарплаты парламентариев с депутатом Госдумы Виталием Милоновым и вице-президентом Торгово-промышленной палаты РФ Еленой Дыбовой. По словам Дыбовой, хорошее материальное положение не должно быть преградой для прихода в политику настоящих профессионалов. Во время дискуссии телеведущий вспомнил эпиграмму, которая приписывается экс-главе КГБ и генсеку СССР Юрию Андропову.

"Там четыре строчки: "Сбрехнул какой-то лиходей, мол, часто портит власть людей, не замечая – вот напасть, – что чаще люди портят власть", — сказал Андрей Норкин.

Ранее телеканал "360" сообщал, что музыкальный критик оправдал участие детей знаменитостей в шоу "Голос". Он сравнил телевизионный проект со спортивными соревнованиями.