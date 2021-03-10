Отец Меган Маркл пытается принудить дочь к общению шантажом

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл призывает свою дочь простить его и начать с ним общаться. Ради этого он идет даже на такие крайние меры, как ультиматум и шантаж.

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл призывает свою дочь простить его и начать с ним общаться. Ради этого он идет даже на такие крайние меры, как ультиматум и шантаж.

Томас вновь сделал скандальное заявление в отношении своей дочери и ее супруга принца Гарри. Мужчина пообещал, что вновь свяжется с представителями прессы и передаст в их распоряжение личную информацию Маркл.

Отец герцогини посетовал, что не общался с дочерью с момента, когда она еще не была женой принца. То есть более двух лет. Томас признал, что лгал дочери об отсутствии связей со СМИ, хотя на самом деле тайно фотографировал Меган для публикаций в газетах. Теперь он заявляет, что стыдится своих поступков.

Томас еще раз публично извинился перед дочерью. Однако это не помешало ему упрекнуть ее в отсутствии интереса к родителю и пригрозить новыми разоблачениями. Мужчина пообещал, что снова обратится к журналистам, если Меган или ее супруг не свяжутся с ним в ближайший месяц.

"Если они не свяжутся со мной в ближайшие 30 дней, я снова обращусь к прессе. Я бы хотел поговорить с ними", — цитирует отца герцогини Сассекской The Guardian.

Меган Маркл в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри признавалась, что испытывает страх за своих детей. Она боится, что отец снова обратится к прессе.