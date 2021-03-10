Саакашвили оценил перспективы борьбы Киева с дезинформацией

Руководитель национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского о создании центра противостояния дезинформации.

Руководитель национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили прокомментировал инициативу президента Владимира Зеленского о создании центра противостояния дезинформации.

Политик выступал на украинском телеканале. По его словам, власти Киева направляют усилия не в то русло. Вместо создания центров необходимо добиваться реальных успехов в этом вопросе.

"Все заблокировать нереально, в современном мире надо выигрывать состязания идей, надо самому предлагать что-то, что будет гораздо сильнее", — сказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии также выступил против блокировки украинских телеканалов "112 Украины", ZIK и NewsOne. По его мнению, медиа-ресурсы выражали внутреннее состояние многих граждан Украины.

Телеканал "360" ранее сообщал, что Владимир Зеленский вывел Саакашвили из состава украинского Координационного совета по вопросам в сфере градостроительства.