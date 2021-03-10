Полицейские прострелили четыре колеса авто для остановки лихача в Екатеринбурге

Молодой человек решил полихачить и не остановился, чтобы показать документы по требованию полицейских Екатеринбурга. За ним устроили погоню.

Молодой человек решил полихачить и не остановился, чтобы показать документы по требованию полицейских Екатеринбурга. За ним устроили погоню.

Семь машин сотрудников правоохранительных органов гонялись в Екатеринбурге за 19-летним лихачем на отечественном автомобиле. Молодой человек остановил машину только после того, как сотрудники ГИБДД прострелили все четыре колеса.

По данным полиции, водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. При этом он нарушал правила дорожного движения и создавал опасные ситуации на дороге. В связи с этим в соответствии с законом "О полиции" сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить злоумышленника. В ходе операции сам водитель не пострадал.