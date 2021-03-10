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19:01   10 Марта 2021
Происшествия

Нижнекамец раздавал пинки беременным женщинам и попал за решетку на 6 лет

Нижнекамец раздавал пинки беременным женщинам и попал за решетку на 6 лет

Суд Нижнекамска вынес приговор мужчине, которого обвиняли в неоднократном нападении на местных жительниц.

Инстанция признала злоумышленника виновным в преступных действиях и отправила его в колонию строгого режима на шесть лет, сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев.

По версии следствия, мужчина кидался на женщин в местном парке летом 2020 года. Он бил посетительниц на глазах у их детей. Некоторые из пострадавших были беременны. После задержания виновник события объяснил правоохранителям свои действия ненавистью к представительницам женского пола.

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#суд #женщины #нижнекамск

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