19:01 10 Марта 2021Происшествия
Нижнекамец раздавал пинки беременным женщинам и попал за решетку на 6 лет
Суд Нижнекамска вынес приговор мужчине, которого обвиняли в неоднократном нападении на местных жительниц.
Суд Нижнекамска вынес приговор мужчине, которого обвиняли в неоднократном нападении на местных жительниц.
Инстанция признала злоумышленника виновным в преступных действиях и отправила его в колонию строгого режима на шесть лет, сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев.
По версии следствия, мужчина кидался на женщин в местном парке летом 2020 года. Он бил посетительниц на глазах у их детей. Некоторые из пострадавших были беременны. После задержания виновник события объяснил правоохранителям свои действия ненавистью к представительницам женского пола.