Нижнекамец раздавал пинки беременным женщинам и попал за решетку на 6 лет

Суд Нижнекамска вынес приговор мужчине, которого обвиняли в неоднократном нападении на местных жительниц.

Суд Нижнекамска вынес приговор мужчине, которого обвиняли в неоднократном нападении на местных жительниц.

Инстанция признала злоумышленника виновным в преступных действиях и отправила его в колонию строгого режима на шесть лет, сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев.

По версии следствия, мужчина кидался на женщин в местном парке летом 2020 года. Он бил посетительниц на глазах у их детей. Некоторые из пострадавших были беременны. После задержания виновник события объяснил правоохранителям свои действия ненавистью к представительницам женского пола.