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18:54   10 Марта 2021
Политика

Владимир Зеленский рассказал об атаках внутренних врагов Украины

Владимир Зеленский рассказал об атаках внутренних врагов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил предшественнику Петру Порошенко на слова об индийском препарате, который Киев закупил для вакцинации населения.

Ранее Петр Порошенко осудил закупку Киевом индийского препарата от коронавируса, сравнив его с фекалиями. По мнению Владимира Зеленского, Незалежная подвергается нападкам не только извне, но и страдает от атак внутренних врагов, которые преследуют "страшные цели".

"Про то, что нашим защитникам на фронте запрещено стрелять, или когда называют вакцину словом, которое на самом деле характеризует их действия. Ведь в гонке за собственной популярностью готовы подвергнуть опасности жизни и здоровье украинцев", — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский подчеркнул, что считает нападки Петра Порошенко надуманными. Такие "атаки" вредят, в первую очередь, простым гражданам, которые хотят защититься от COVID-19.

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#порошенко #украина #зеленский

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