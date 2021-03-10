Президент России поручил подготовить план развития Арктики

Единый план развития Арктики должен быть подготовлен в течение месяца, такое поручение дал президент России Владимир Путин на заседании правительства 10 марта..

Единый план развития Арктики должен быть подготовлен в течение месяца, такое поручение дал президент России Владимир Путин на заседании правительства 10 марта..

Правительство РФ должно в течение указанного срока представить и утвердить стратегию развития Арктической зоны. Совещание проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Это чрезвычайно важный вопрос, его нельзя упускать в процессе текущей работы, подчеркнул президент. Он выразил согласие с предложениями, которые сделал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и попросил премьер-министра Михаила Мишустина доработать их.