18:53 10 Марта 2021Политика
Президент России поручил подготовить план развития Арктики
Единый план развития Арктики должен быть подготовлен в течение месяца, такое поручение дал президент России Владимир Путин на заседании правительства 10 марта..
Единый план развития Арктики должен быть подготовлен в течение месяца, такое поручение дал президент России Владимир Путин на заседании правительства 10 марта..
Правительство РФ должно в течение указанного срока представить и утвердить стратегию развития Арктической зоны. Совещание проходило в режиме видеоконференцсвязи.
Это чрезвычайно важный вопрос, его нельзя упускать в процессе текущей работы, подчеркнул президент. Он выразил согласие с предложениями, которые сделал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и попросил премьер-министра Михаила Мишустина доработать их.