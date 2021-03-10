Николай Дроздов призвал продолжать снижать негативное воздействие на экологию
Заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, телеведущий Николай Дроздов призвал продолжать снижать негативное воздействие на экологию, которое уменьшилось в период пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на пресс-конференции агентства ТАСС, посвященной презентации первого всероссийского экологического форума «Экосистема».
«Надо продолжать снижать воздействие на окружающую среду, потому что снижение, которое сейчас наблюдается в некоторых местах, далеко не обеспечивает нам выход из состояния невозврата. Если мы останемся только на этом уровне, подойдем все равно к черте невозврата, когда уже никакие усилия не помогут выйти из тупика», — призвал Дроздов.
По его словам, подобные форумы позволяют обсуждать наиболее острые экологические проблемы:
«Сейчас на плечи молодежи ложится задача сохранения нашей природы, уже измененной человеком. Но она остается природой и требует очень бережного к себе отношения. И такие конференции важны в первую очередь для молодежи. Чем больше таких конференций, тем лучше».
Наиболее важными темами в экологической повестке Дроздов назвал проблемы сохранения воздуха, чистоты воды, почвы, а также борьбу с мусорными отходами.
Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, положительно повлияли на состояние экологии и привели к быстрому самоочищению природы. Об этом свидетельствовали итоги доклада дискуссионного клуба «Валдай», а также спутниковые снимки и данные метеомониторинга.
Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема» впервые пройдет под эгидой Росмолодежи 23-27 мая 2021 года в Вологодской области. На мероприятии затронут темы экологичного потребления, сохранения окружающей среды, переработки ТБО, «зеленого» бизнеса и экотуризма.