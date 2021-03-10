По словам телеведущего, коронавирус позволил замедлить негативное влияние на экологию, однако это не позволяет миру выйти из состояния невозврата.

Заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, телеведущий Николай Дроздов призвал продолжать снижать негативное воздействие на экологию, которое уменьшилось в период пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на пресс-конференции агентства ТАСС, посвященной презентации первого всероссийского экологического форума «Экосистема».

«Надо продолжать снижать воздействие на окружающую среду, потому что снижение, которое сейчас наблюдается в некоторых местах, далеко не обеспечивает нам выход из состояния невозврата. Если мы останемся только на этом уровне, подойдем все равно к черте невозврата, когда уже никакие усилия не помогут выйти из тупика», — призвал Дроздов.

По его словам, подобные форумы позволяют обсуждать наиболее острые экологические проблемы:

«Сейчас на плечи молодежи ложится задача сохранения нашей природы, уже измененной человеком. Но она остается природой и требует очень бережного к себе отношения. И такие конференции важны в первую очередь для молодежи. Чем больше таких конференций, тем лучше».

Наиболее важными темами в экологической повестке Дроздов назвал проблемы сохранения воздуха, чистоты воды, почвы, а также борьбу с мусорными отходами.

Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, положительно повлияли на состояние экологии и привели к быстрому самоочищению природы. Об этом свидетельствовали итоги доклада дискуссионного клуба «Валдай», а также спутниковые снимки и данные метеомониторинга.

Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема» впервые пройдет под эгидой Росмолодежи 23-27 мая 2021 года в Вологодской области. На мероприятии затронут темы экологичного потребления, сохранения окружающей среды, переработки ТБО, «зеленого» бизнеса и экотуризма.