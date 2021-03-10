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18:51   10 Марта 2021
Экономика

Ряд показателей Дальнего Востока вызвал вопросы у Владимира Путина

Ряд показателей Дальнего Востока вызвал вопросы у Владимира Путина

Президент России потребовал проанализировать, по какой причине ряд ключевых показателей на Дальнем Востоке так и не был достигнут.

Он заметил, что стоимость сельскохозяйственной продукции на Дальнем Востоке регулярно изменяется и не соответствует среднероссийским показателям. Путин провел совещание в режиме видеоконференции с членами правительства. Он подчеркнул, что прилагаются серьезные усилия для того, чтобы поддержать сельскохозяйственный сектор экономики.

"Но нужно сделать все, чтобы рост цен на сельскохозяйственную продукцию в Дальневосточном федеральном округе не превышал среднероссийский уровень, а он скачет, этот рост цен", — заметил Путин.

Президент России призвал участников совещания обратить внимание на ситуацию с ценами, и принять соответствующие меры.

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#владимир путин #развитие #сельское хозяйство #дальний восток

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