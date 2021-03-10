Дмитрий Песков оценил возможность личной встречи Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин никогда априори не опровергает какие-либо встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин никогда априори не опровергает какие-либо встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова оценить возможность личной встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам спикера Кремля, российский лидер не опровергает вероятность какой-либо встречи.

"Тем более, когда встречи могут быть результативными и принести пользу всем", — отметил Дмитрий Песков.

Однако любые переговоры должны быть хорошо подготовлены, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Лучшей подготовкой для возможной встречи Путина и Зеленского станет выполнение договоренностей.

"В первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский не возражает против проведения переговоров с Владимиром Путиным. По словам главы Незалежной, если встреча лидеров "нормандской четверки" не состоится, то он готов пообщаться с каждым из коллег лично, передавал телеканал "360".