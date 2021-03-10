В Донбассе начались крупные столкновения между ВСУ и ополчением ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранение при обстреле со стороны подразделений ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранение при обстреле со стороны подразделений ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, минувшим днем началось крупное боестолкновение в районе населенного пункта Михайловка. При этом ранее украинские силовики открыли артиллерийский огонь по позициям Народной милиции ЛНР.

"В результате преступных действий украинских боевиков ранен защитник Республики. Пострадавший эвакуирован в лечебное учреждение, где ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", — сказал он.

Филипоненко также добавил, что за прошедшие сутки киевские подразделения Вооруженных сил Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. При обстрелах украинские силовики использовали минометы калибра 120 миллиметров.