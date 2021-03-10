Марков рассказал, какие регионы Украины готовы выйти из ее состава

Очевидно, что современная Украина в ее нынешних границах не является дееспособным государством. Президент страны Владимир Зеленский пришел к власти, обещая сплотить расколотое общество, но на практике выяснилось, что он не собирается этого делать.

Очевидно, что современная Украина в ее нынешних границах не является дееспособным государством. Президент страны Владимир Зеленский пришел к власти, обещая сплотить расколотое общество, но на практике выяснилось, что он не собирается этого делать.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал известный российский политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, социальный раскол на Украине проявлялся на протяжении всех последних лет и особенно активно подпитывался при предыдущем украинском президенте Петре Порошенко, проводившем политику насильственной украинизации.

При нынешнем президенте Владимире Зеленском, несмотря на все его обещания относительно завершения вооруженного конфликта в Донбассе и свободного использования русского языка, Украина идет прежним курсом и все глубже погружается в кризис.

Если украинский кризис достигнет точки невозврата, часть украинских регионов предпочтет отделиться от Киева и объявить о своей независимости, считает Марков.

«Униатские Галичина и Волынь провозгласят независимость и будут маленьким независимым государством», — заявил политолог.

При этом на Украине есть регионы, которые, отделившись от Киева, могут захотеть присоединиться к России – это, по мнению Маркова, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская области, а также Луганская и Донецкая области, где Киев уже семь лет продолжает военную операцию. Для того, чтобы эти регионы объявили о выходе из состава Украины, достаточно просто дать им возможность провести свободные референдумы.

«Остаются регионы Малороссии, которые в свое время описывали Тарас Шевченко и Николай Гоголь. Они могут стать еще одним образованием», — добавил политолог.

Также Сергей Марков отметил, что вопрос признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик по факту не оказывает никакого влияния на украинскую ситуацию. Де-факто, по его словам, Москва уже признала независимость ЛНР и ДНР от Киева, а официальное заявление об этом стало бы обращенным Западу уведомлением, что Россия больше не видит никаких возможностей разрешения внутриукраинского кризиса.