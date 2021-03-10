Объяснена причина сбоев в работе YouTube и Google

Причина сбоя в работе нескольких сервисов на территории России связана с проблемами в работе крупного европейского центра обработки данных, который находится в Страсбурге.

Причина сбоя в работе нескольких сервисов на территории России связана с проблемами в работе крупного европейского центра обработки данных, который находится в Страсбурге.

Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Сегодня после полудня портал Downdetector сообщил о сбое в работе нескольких крупных сервисов — "Яндекса", Google, YouTube и МТС.

Многие пользователи Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Западной Сибири жаловались на проблемы с доступом на сайты, мобильные приложения, а также сложности с отправкой и получением электронной почты. Трудности с работой сервисов также наблюдались на Украине, в Польше, Латвии и других странах.