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18:24   10 Марта 2021
Происшествия

Жертвой ДТП на трассе в Хакасии стал 36-летний мужчина

Жертвой ДТП на трассе в Хакасии стал 36-летний мужчина

Автомобиль слетел с дороги в Боградском районе республики. Авария привела к мгновенной гибели водителя.

Смертельное ДТП произошло недалеко от села Знаменка, сообщили в ГИБДД. Водитель легковой машины не справился с управлением и опрокинулся в кювет. После автомобиль врезался в электроопору, столб упал прямо на иномарку.

В момент происшествия в салоне находились двое мужчин. Один из них от полученных травм погиб на месте. Им оказался 36-летний житель села Шира. Его 38-летнего нетрезвого пассажира доставили в больницу. По факту случившегося организована проверка.

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#авария #дтп #гибель

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