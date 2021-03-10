Жертвой ДТП на трассе в Хакасии стал 36-летний мужчина

Автомобиль слетел с дороги в Боградском районе республики. Авария привела к мгновенной гибели водителя.

Автомобиль слетел с дороги в Боградском районе республики. Авария привела к мгновенной гибели водителя.

Смертельное ДТП произошло недалеко от села Знаменка, сообщили в ГИБДД. Водитель легковой машины не справился с управлением и опрокинулся в кювет. После автомобиль врезался в электроопору, столб упал прямо на иномарку.

В момент происшествия в салоне находились двое мужчин. Один из них от полученных травм погиб на месте. Им оказался 36-летний житель села Шира. Его 38-летнего нетрезвого пассажира доставили в больницу. По факту случившегося организована проверка.