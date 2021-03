Взрыв, которого не было. Почему в СССР замалчивали аварию на газопроводе в Сибири

Почти 40 лет назад, в июне 1982 года, на газопроводе Уренгой — Сургут — Челябинск произошел гигантский взрыв. Или не произошел. О загадочном событии существуют диаметрально противоположные версии.

Почти 40 лет назад, в июне 1982 года, на газопроводе Уренгой — Сургут — Челябинск произошел гигантский взрыв. Или не произошел. О загадочном событии существуют диаметрально противоположные версии.

Мнение Запада: взрыв был

Американский журналист-расследователь Питер Швайтцер в своей книге «Победа: Секретная стратегия администрации Рейгана, ускорившая распад СССР», утверждает, что спецслужбы США, используя информацию полковника КГБ — предателя Владимира Ветрова (так называемое «досье Farewell»), намеренно начинили вирусами компьютерные программы, используемые в работе советских газопроводов. Об этом же пишет военный эксперт Томас Рид, чьи публикации цитировали The Washington Post и The New York Times.

Согласно гипотезе американских экспертов, данное программное обеспечение шпионы КГБ якобы сами «украли» на Западе. Однако в компьютерных блоках были дефектные чипы — контрольную проверку они выдерживали, но при работе начинали «барахлить», а в трубах резко менялось давление. В итоге сварочные швы не выдерживали, происходили утечки газа и мощные взрывы.

После аварии 1982 года все украденные на Западе программы специалисты КГБ тщательно проверили. Ветрова на следующий год разоблачили и казнили. В ответ американцы арестовали выданных им советских агентов.

Ни российские спецслужбы, ни «Газпром» официальных комментариев по аварии не давали. Все источники, сообщающие о «взрыве на сибирском газопроводе» так или иначе ссылаются на версию Рида и Швайтцера.

А то, что в Советском Союзе замалчивали трагедию, сторонники версии о взрыве объясняют нежеланием властей оглашать детали техногенных катастроф (власти не говорили о катастрофах на комбинате «Маяк» (1957 год), на космодроме «Байконур» (1960 год), медлили с комментированием Чернобыльской аварии (1986 год).

Почему нет?

Противники гипотезы «большого сибирского взрыва» (Томас Рид полагает, что его мощность была три килотонны) приводят мнение независимого эксперта-взрывотехника, доктора технических наук Владимира Захматова.

Он утверждает, что аварий было немало, но не больше, чем в аналогичных широтах Соединенных Штатов или Канады. Это объяснялось сложными условиями укладки труб в болотистых местностях.

Также Захматов заявляет, что в книге Рида «Над бездной. История холодной войны, рассказанная ее участником» содержится нестыковка: компьютерная программа «с дефектом» или «без дефекта» использоваться не могла — трубопроводы тогда управлялись в основном в ручном режиме с минимальной автоматизацией.

Компьютеризация управления трубопроводами появилась лишь к 1990-х годов, но диспетчер всегда оставался главным, проверяя все автоматические сигналы до ввода их в действие. Более того, приведенная Ридом мощность объемного взрыва попросту нереальна, подчеркивает Захматов.

В 2004 году генерал КГБ в отставке Василий Пчелинцев, в 1982 возглавлявший региональное подразделение КГБ Тюменской области, в интервью журналистам газеты «Труд» назвал заявление западных экспертов о взрыве газопровода «полной чепухой». Он подтвердил, что в этом же году 50 километрах от Тобольска действительно взорвались две нитки газопровода Уренгой — Челябинск, но авария произошла из-за нарушения технологии монтажа труб.

Взрыв был виден пилотам самолетов. Пчелинцев не исключает, что вспышку засекли и западные спутники-шпионы, что и послужило поводом для вброса фейков во времена «железного занавеса» между США и СССР.

Некоторые эксперты также считают, что статьи и книги Вейсса и Рида, а также основанные на них газетные публикации в The Washington Post и The New York Times, были одним из элементов информационной войны.