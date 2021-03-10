Google уплатил свой самый крупный в России штраф

Неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи стало причиной уплаты компанией Google самого крупного штрафа в России.

Неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи стало причиной уплаты компанией Google самого крупного штрафа в России.

Сотрудники корпорации уплатили штраф в размере 3 млн руб. Причиной получения компанией Google самого крупного в России штрафа стала выдача в поиске запрещенной информации. Информацией об этом поделились официальные представители Роскомнадзора.

"Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн руб. за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента", — объяснили в ведомстве.

Закон "Об информации..." обязывает поисковые системы не выдавать пользователем ресурсы, которые содержат запрещенную в Российской Федерации информации. Известно, что Google в 2019 году уже оплачивал аналогичный штраф в размере 700 тыс. руб.