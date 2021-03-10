Желающих отдохнуть за границей россиян не будут насильно держать в стране

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не будут насильно удерживать граждан, которые хотят поехать отдыхать за границу.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не будут насильно удерживать граждан, которые хотят поехать отдыхать за границу.

Глава государства успокоил россиян и заявил, что в стране не будут создавать искусственных условий для удержания. Все, кто планирует отдых за границей, могут не переживать о том, что их не выпустят из страны из-за коронавируса или по другим причинам. Тем не менее Путин напомнил о сложной эпидемиологической ситуации за рубежом.

Многие страны планируют ввести коронавирусные паспорта, которые позволят отслеживать привитых от коронавируса людей. Такую меру примут для того, чтобы не допустить распространения заболевания. Предполагается, что люди, которые не поставили прививку от COVID-19, не смогут въехать на территорию определенной страны.