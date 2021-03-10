Певица Мария Кац объяснила, почему РФ на Евровидении будет представлять Manizha
Первая участница международного песенного конкурса «Евровидение» от России Мария Кац заявила, что на национальном отборе болела за основателя и фронтмена группы Therr Maitz Антона Беляева. Победу исполнительницы Manizha певица и вокальный продюсер объяснила наиболее подходящим под формат конкурса номером. Об этом она сказала на пресс-конференции «Преклонение перед Западом и любовь к Евровидению», проводимой Медиагруппой «Патриот».
Ранее стало известно, что на Евровидении-2021 Россию будет представлять певица Manizha с песней «Russian woman» («Русская женщина»). Национальный отбор прошел 8 марта в прямом эфире Первого канала. За право поехать на международный конкурс с Manizha соревновались Антон Беляев и дует #2Маши.
«Я ведь была на отборочном туре. Болела за Антона Беляева. Я очень расстроилась, потому что ни один из претендентов не показал песню. У Антона была интересная музыкальная атмосфера, но не было песни, как у Little Big. Яркого номера я тоже не увидела ни у кого. Исходя из тройки, Manizha была более приближенной к формату, поэтому ее выбрали. Точно знаю, что будут наверняка изменения в самом номере», — предположила Кац.
Тем не менее, Мария Кац выразила мнение, что больше шансов на победу было бы у группы Little Big:
«Я очень расстроилась, что они не поехали. Это такое попадание в десятку: и по номеру, и по фриковости, и по хореографии. Повторить такую историю очень сложно. Вроде на конкурс в этом году едут их соперники. И вот составит ли им конкуренцию Manizha, я не знаю, я в недоумении».
Кроме того, гостья «Патриота» объяснила, на каком языке России следует представлять песню. По ее словам, в этом вопросе можно найти консенсус: часть композиции исполнить на русском, другую — на английском.
«Когда я выступала, я пела на русском, потому что таковы были требования. Мы живем в современном мире, а мир говорит на английском языке. Я считаю, что часть можно спеть на русском, показать самобытность, колорит, языковую культуру, а потом часть на английском, чтобы это было понятно для европейской публики. На мой взгляд, такой компромисс вполне уместен», — подытожила Мария Кац.