Певица Мария Кац объяснила, почему РФ на Евровидении будет представлять Manizha 

Первая участница Евровидения от России призналась, что на национальном отборе болела за фронтмена группы Therr Maitz Антона Беляева.

Первая участница международного песенного конкурса «Евровидение» от России Мария Кац заявила, что на национальном отборе болела за основателя и фронтмена группы Therr Maitz Антона Беляева. Победу исполнительницы Manizha певица и вокальный продюсер объяснила наиболее подходящим под формат конкурса номером. Об этом она сказала на пресс-конференции «Преклонение перед Западом и любовь к Евровидению», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Ранее стало известно, что на Евровидении-2021 Россию будет представлять певица Manizha с песней «Russian woman» («Русская женщина»). Национальный отбор прошел 8 марта в прямом эфире Первого канала. За право поехать на международный конкурс с Manizha соревновались Антон Беляев и дует #2Маши.

«Я ведь была на отборочном туре. Болела за Антона Беляева. Я очень расстроилась, потому что ни один из претендентов не показал песню. У Антона была интересная музыкальная атмосфера, но не было песни, как у Little Big. Яркого номера я тоже не увидела ни у кого. Исходя из тройки, Manizha была более приближенной к формату, поэтому ее выбрали. Точно знаю, что будут наверняка изменения в самом номере», — предположила Кац.

Тем не менее, Мария Кац выразила мнение, что больше шансов на победу было бы у группы Little Big:

«Я очень расстроилась, что они не поехали. Это такое попадание в десятку: и по номеру, и по фриковости, и по хореографии. Повторить такую историю очень сложно. Вроде на конкурс в этом году едут их соперники. И вот составит ли им конкуренцию Manizha, я не знаю, я в недоумении».

Кроме того, гостья «Патриота» объяснила, на каком языке России следует представлять песню. По ее словам, в этом вопросе можно найти консенсус: часть композиции исполнить на русском, другую — на английском.