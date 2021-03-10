Правительство и спецслужбы США оказались причастны к деятельности организации Bellingcat, сообщает Федеральное агентство новостей.

Правительство и спецслужбы США оказались причастны к деятельности организации Bellingcat, сообщает Федеральное агентство новостей.

Различные зарубежные публикации, в которых России пытаются приписать всяческие злодеяния, зачастую ссылаются на организацию Bellingcat, созданную гражданином Великобритании Элиотом Хиггинсом. Компания пытается возложить на РФ ответственность за "отравление" блогера Алексея Навального и Сергея Скрипаля, крушение рейса MH17, а также за многие другие громкие инциденты. После выхода каждого расследования организации, власти западных стран начинают обсуждать введение новых санкций в отношении России.

Компания Bellingcat якобы не зависит от каких-либо государственных акторов, утверждает руководство организации. Тем не менее, многочисленные расследования раз за разом подтверждали, что на деле ситуация кардинально иная. Однако, если ранее в причастности к деятельности Bellingcat подозревались Министерство иностранных дел Великобритании и разведка МИ-6, то сейчас новая информация, появившаяся в распоряжении редакции ФАН, говорит о том, что в деле замешан Госдеп США, а также ЦРУ.

Организация была зарегистрирована в 2018 году Элиотом Хиггинсом, гражданином Соединенных Штатов Кейтом Хиаттом, являющимся вице-президентом компании Benetech и работником Стэнфорда, курировавшим технологическую поддержку "правозащитников" на средства Госдепартамента США и USAID, и гражданином Румынии Полом Раду, обучавшемся в Стэнфорде и финансируемым из Соединенных Штатов. В настоящий момент в составе наблюдательного совета Bellingcat находится Мариетье Шааке, курирующая также в Стэнфорде кибертехнологии. Кроме того, она была членом Европарламента, "засветившимся" в "списке Сороса". Известно, что Стэнфорд тесно контактирует с ЦРУ и АНБ.

Обнародованные ФАН данные свидетельствуют о том, что организация не может называться независимой, так как ее деятельность осуществляется при поддержке американских и британских спецслужб. Подробнее с информацией, подтверждающей причастность США к материалам Bellingcat, можно ознакомиться в расследовании Федерального агентства новостей.