«Новая Ваканда»: BLM объявили о создании штата США, названного в честь Флойда

Они не пускают белокожих граждан и угрожают про-республиканским журналистам.

В городе Миннеаполисе, где умер темнокожий Джордж Флойд, сейчас проходит суд над задержавшим его полицейским. Члены движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) в знак протеста против полицейского расизма, объявили о создании новой автономной зоны вокруг самодельного мемориала умершему, о чем указывают и таблички с надписью «вы входите в свободный штат Джорджа Флойда».

Они не пускают белокожих граждан и угрожают про-республиканским журналистам, которые прибыли осветить это событие, сообщает канадское издание The Post Millennial.

Эту ситуацию прокомментировал «Политике Сегодня» Кирилл Кирюшкин — один из основателей правого интернет-сообщества 1337const.. Консерватор отметил, что подобными действиями активисты могут только ухудшить свое положение, вернув расистское прошлое США в настоящее.

«Данное действие является расовой сегрегацией во всей красе, то с чем их предки боролись в прошедшем столетии. Для черных были отдельные кафе, магазины и даже питьевые фонтанчики — видимо заскучали по старым временам», — сообщил Кирюшкин.

Также он отметил, что «Новою Ваканду» (Вымышленная африканская страна с технологиями будущего из комиксов о супергероях Marvel – прим. ред.) вряд ли получится построить такими методами.