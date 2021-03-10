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17:48   10 Марта 2021
Политика

"Радио Свобода" и ее гендиректор оштрафованы по закону об иноагентах на 53 миллиона рублей

"Радио Свобода" и ее гендиректор оштрафованы по закону об иноагентах на 53 миллиона рублей

Всего в суд поступило 252 материала, на данный момент в судебном порядке рассмотрели только 196 из них.

Суд вынес решение не в пользу "Радио Свобода", которая признана иноагентом в России. Штраф получил и генеральный директор организации Андрей Шарый. В общей сложности по делу о немаркировки материалов иностранного агента сумма штрафа составила 53,9 миллиона рублей.

Согласно действующему российскому законодательству, по статье о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей, а для юридических — полмиллиона рублей. По данным на 10 марта, Шарый оштрафован на 4 миллиона 900 тысяч рублей, а "Радио Свобода" — на 49 миллионов рублей.

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