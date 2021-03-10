The Drive: Россия жестко ответит на арктические маневры "Темных Рыцарей" ВВС США

Воздушные маневры бомбардировщиков ВВС США в Норвегии могут повлечь жесткий ответ со стороны Москвы. Об этом пишет издание The Drive.

Воздушные маневры бомбардировщиков ВВС США в Норвегии могут повлечь жесткий ответ со стороны Москвы. Об этом пишет издание The Drive.

Недавно один из четырёх американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, базирующихся на авиабазе Эрланн, впервые приземлился на авиабазе Будё, расположенной за Полярным кругом. Это не может считаться простой случайностью, заметил военный обозреватель портала The Drive Джозеф Тревитик. Ведь Арктика является стратегически важным регионом, значение которого постоянно растет, что заставляет ведущие страны мира наращивать свои силы на данной территории.

"Россия, в частности, расширяет собственную военную инфраструктуру на Крайнем Севере, в том числе модернизирует военные базы, предназначенные для использования боевых самолетов", – отмечает эксперт.

По мнению Тревитика, экипаж провел тестирование взлетно-посадочной полосы в Буде, а также произвел опытную дозаправку самолета.

"В случае конфликта с равным противником, таким как Россия, ВВС США все еще могут поручить бомбардировщикам B-1B оказывать воздушную поддержку в дополнение к миссиям, связанным с нанесением дальнего удара", – констатирует автор The Drive.

Тестирование способностей B-1B в посадке и дозаправке в Боде – это шаг США для увеличения потенциальных мест базирования, доступных армейским подразделениям по всему миру, указывает эксперт. Именно норвежская авиабаза обеспечивает почти мгновенный подлет бомбардировщиков в Норвежское и Баренцево моря и еще дальше в Арктический регион.