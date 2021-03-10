Первая участница Евровидения от России рассказала, как изменился конкурс

Мария Кац представила страну в 1994 году с композицией «Вечный странник». По словам певицы, раньше конкурс был более музыкальным.

Певица и вокальный продюсер Мария Кац, которая стала первой участницей Евровидения от России, объяснила, как за это время изменился главный песенный конкурс мира. Об этом она рассказала на пресс-конференции «Преклонение перед Западом и любовь к Евровидению», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Мария Кац принимала участие в конкурсе в 1994 году. Тогда с песней «Вечный странник» она заняла 9 место. По словам гостьи эфира, с тех пор Евровидение не только сильно видоизменилось в музыкальном плане, но также стало иным по духу.

«Конкурс колоссально изменился, изменился дух, цели, инструменты культурного обмена. Конечно, это всегда был телевизионный праздник, но в первую очередь — праздник музыки. Когда я выступала, это был последний год, когда играл оркестр ассоциации Евровидения. С этого года вокалистам разрешили даже плейбэк [заранее записанные в студии партии инструментов и вокала— прим. ред.]. Но все развивается и конкурс тоже», — поделилась Кац.

На вопрос о том, является ли Евровидение политизированным соревнованием, участница пресс-конференции предложила посмотреть на места, которые Россия занимала последние годы. По ее словам, если бы это было так, то наши конкурсанты не выбивались бы в лидеры.

«Давайте не забывать, что Россия последние годы всегда в тройке. А раз это так, раз мы можем играть и на этом поле, и на другом, это нужно делать. Более того, мы должны выходить в мировое сообщество, конвертироваться, как артисты. Необходимо быть в той воде, нас должны знать и видеть. Нужно, чтобы нашу музыку полюбили во всем мире, ведь там есть, что полюбить», — не сомневается певица.

Впрочем, выбиться российским музыкантам на мировую сцену не так просто. Наиболее успешных на этом поприще можно пересчитать по пальцам. Основная причина, по мнению Марии Кац, состоит в недостаточно хорошей правовой базе, которая мешает привлекать инвестиции в этот сектор бизнеса.

«Авторское право не работает в том объеме, в каком это необходимо. Нам нужно двигаться в этом направлении. Группа “Парк Горького”, фольклорные коллективы, наш балет, опера — все это популярно за рубежом. Но почему нельзя создать условия для музыкальной индустрии, чтобы она была в этом процессе культуре обмена», — посетовала гостья онлайн-эфира.

В России исполнителям проще зарабатывать только на концертах. Это отличает ее от европейских стран, где широко распространен роялти — компенсация за использование авторских прав, объяснила Кац.

«Нас вперед ногами унесут со сцены, мы не можем зарабатывать на своих авторских отчислениях и продаже с дисков. Но российский рынок очень интересен, он обширен, все хотят вклиниться на его территорию, но это не значит, что нужно отменить все стриминговые платформы», — подчеркнула гостья «Патриота».

На Евровидении-2021 Россию представит певица под псевдонимом Манижа с песней «Русская женщина». Ранее в «Патриоте» певец и композитор Юрий Лоза оценил выбор композиции.