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18:02   10 Марта 2021
Весь мир

Первая участница Евровидения от России рассказала, как изменился конкурс

Первая участница Евровидения от России рассказала, как изменился конкурс

Певица и вокальный продюсер Мария Кац, которая стала первой участницей Евровидения от России, объяснила, как за это время изменился главный песенный конкурс мира. Об этом она рассказала на пресс-конференции «Преклонение перед Западом и любовь к Евровидению», проводимой Медиагруппой «Патриот».

Мария Кац принимала участие в конкурсе в 1994 году. Тогда с песней «Вечный странник» она заняла 9 место. По словам гостьи эфира, с тех пор Евровидение не только сильно видоизменилось в музыкальном плане, но также стало иным по духу.

«Конкурс колоссально изменился, изменился дух, цели, инструменты культурного обмена. Конечно, это всегда был телевизионный праздник, но в первую очередь — праздник музыки. Когда я выступала, это был последний год, когда играл оркестр ассоциации Евровидения. С этого года вокалистам разрешили даже плейбэк [заранее записанные в студии партии инструментов и вокала— прим. ред.]. Но все развивается и конкурс тоже», — поделилась Кац.

Первая участница Евровидения от России рассказала, как изменился конкурс

На вопрос о том, является ли Евровидение политизированным соревнованием, участница пресс-конференции предложила посмотреть на места, которые Россия занимала последние годы. По ее словам, если бы это было так, то наши конкурсанты не выбивались бы в лидеры.

«Давайте не забывать, что Россия последние годы всегда в тройке. А раз это так, раз мы можем играть и на этом поле, и на другом, это нужно делать. Более того, мы должны выходить в мировое сообщество, конвертироваться, как артисты. Необходимо быть в той воде, нас должны знать и видеть. Нужно, чтобы нашу музыку полюбили во всем мире, ведь там есть, что полюбить», — не сомневается певица.

Первая участница Евровидения от России рассказала, как изменился конкурс

Впрочем, выбиться российским музыкантам на мировую сцену не так просто. Наиболее успешных на этом поприще можно пересчитать по пальцам. Основная причина, по мнению Марии Кац, состоит в недостаточно хорошей правовой базе, которая мешает привлекать инвестиции в этот сектор бизнеса.

«Авторское право не работает в том объеме, в каком это необходимо. Нам нужно двигаться в этом направлении. Группа “Парк Горького”, фольклорные коллективы, наш балет, опера — все это популярно за рубежом. Но почему нельзя создать условия для музыкальной индустрии, чтобы она была в этом процессе культуре обмена», — посетовала гостья онлайн-эфира.

Первая участница Евровидения от России рассказала, как изменился конкурс

В России исполнителям проще зарабатывать только на концертах. Это отличает ее от европейских стран, где широко распространен роялти — компенсация за использование авторских прав, объяснила Кац.

«Нас вперед ногами унесут со сцены, мы не можем зарабатывать на своих авторских отчислениях и продаже с дисков. Но российский рынок очень интересен, он обширен, все хотят вклиниться на его территорию, но это не значит, что нужно отменить все стриминговые платформы», — подчеркнула гостья «Патриота».

На Евровидении-2021 Россию представит певица под псевдонимом Манижа с песней «Русская женщина». Ранее в «Патриоте» певец и композитор Юрий Лоза оценил выбор композиции.

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#евровидение #кац #музыкальный конкурс #медиагруппа патриот

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